В «Ювентусе» прокомментировали слухи об интересе к Конте

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед отреагировал на информацию о том, что в туринский клуб может вернуться Антонио Конте на пост главного тренера. На данный момент он возглавляет «Тоттенхэм».

«Наша позиция не изменилась. Массимилиано Аллегри пользуется полным доверием руководства и игроков», — цитирует Недведа Sport Mediaset со ссылкой на DAZN.