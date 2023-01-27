В «Вероне» раскрыли детали возможной аренды Гайча

Спортивный директор итальянской «Вероны» Франческо Маррокку рассказал «СЭ» о деталях возможной сделки с ЦСКА по аренде нападающего Адольфо Гайча.

«Мы близки к сделке. Рассматриваем аренду без обязательной опции выкупа», — сказал Маррокку «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего форварда в 1,8 миллиона евро.