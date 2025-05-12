В УЕФА считают, что стадионы в Италии не соответствуют требованиям чемпионата Европы

Заместитель генерального УЕФА Джорджо Маркетти прокомментировал состояние стадионов в Италии.

«Мы пристально следим за Италией. Италия — великая страна мирового футбола, видеть такую инфраструктуру сегодня явно не преимущество для нее. Мы надеемся, что Италия, наконец, сможет что-то изменить, сделав стадионы современными и удобными, которыми они не являются сегодня. Это должно произойти. До чемпионата Европы еще много времени, поэтому я не могу себе представить, что у Италии не окажется пять стадионов, соответствующих требованиям», — цитирует Маркетти La Gazetta Dello Sport.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал футбольную инфраструктуру Италии позором.

Италия совместно с Турцией примет чемпионат Европы в 2032 году.