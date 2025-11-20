В «Удизене» оценили стоимость трансфера Атты в 40 миллионов евро

«Удинезе» намерен запросить за полузащитника Артура Атту 40 миллионов евро в случае интереса со стороны других клубов, сообщил журналист Николо Скира.

По данным источника, в «Удинезе» не хотят отпускать 22-летнего француза в течение зимнего трансферного окна, несмотря на интерес со стороны других команд Серии А и из-за рубежа.

В сезоне-2025/26 Атта в 12 матчах забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.