В «Торино» заявили, что Сазонов останется в команде на следующий сезон

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника команды Сабы Сазонова.

«Планируется ли аренда для Сабы Сазонова? Он остается», — сказал Ваньяти «СЭ».

В сезоне-2023/24 Сазонов сыграл 12 матчей во всех турнирах за туринцев, не отличившись результативными действиями. При этом защитник лишь 2 раза выходил в стартовом составе. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.