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В «Торино» выявили еще три случая коронавируса

11:58
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Пресс-служба «Торино» сообщила о выявлении еще трех случаев заражения коронавирусом в клубе.

Положительные тесты на наличие инфекции сдали два представителя персонала и один игрок команды. Все заболевшие находятся на самоизоляции. Ранее сообщалось о шести заразившихся футболистах молодежной команды «Торино».

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