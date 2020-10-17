В «Торино» выявили еще три случая коронавируса
Пресс-служба «Торино» сообщила о выявлении еще трех случаев заражения коронавирусом в клубе.
Положительные тесты на наличие инфекции сдали два представителя персонала и один игрок команды. Все заболевшие находятся на самоизоляции. Ранее сообщалось о шести заразившихся футболистах молодежной команды «Торино».
? | Nota del Club— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 17, 2020
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.