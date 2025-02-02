Журналист Скира: «Торино» отпустит Илича в «Спартак» за 17 миллионов евро плюс бонусы

Полузащитник «Торино» Иван Илич в скором времени перейдет в «Спартак», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, туринцы согласились отпустить 23-летнего серба за 17 миллионов евро плюс бонусы. Сам игрок должен в ближайшие дни дать окончательный ответ на свой переход в «Спартак». Ранее сообщалось, что Илич подпишет контракт до лета 2029 года.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей, отметившись голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.