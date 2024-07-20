В «Торино» прокомментировали возможный переход Илича в «Зенит»
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти поделился мнением о возможном переходе полузащитника Ивана Илича в «Зенит».
«Пока Иван является частью «Торино», он будет тренироваться с командой, а потом посмотрим, что произойдет. Если он останется, у нас в составе будет очень талантливый игрок», — приводит слова Ваньяти Calciomercato.
16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.
Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Интер
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|0
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|0-0
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2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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