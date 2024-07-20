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Сегодня, 10:01

В «Торино» прокомментировали возможный переход Илича в «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Иван Илич.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти поделился мнением о возможном переходе полузащитника Ивана Илича в «Зенит».

«Пока Иван является частью «Торино», он будет тренироваться с командой, а потом посмотрим, что произойдет. Если он останется, у нас в составе будет очень талантливый игрок», — приводит слова Ваньяти Calciomercato.

16 июля сообщалось, что «Зенит» согласовал с туринским клубом детали перехода Илича.

Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Иван Илич
ФК Зенит
ФК Торино
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