В «Торино» обнаружен новый случай коронавируса. Матч с «Аталантой» под вопросом

В «Торино» выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает La Stampa.

При этом не уточняется, кто сдал положительный тест — футболист или сотрудник клуба. Вся команда должна будет следовать протоколу карантина, который требует помещения на изоляцию и проведения ряда тестов в течение следующих нескольких дней.

Таким образом, проведения матча 2-го тура серии А «Торино» — «Аталанта», намеченный на 26 сентября, находится под вопросом.