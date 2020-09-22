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В «Торино» обнаружен новый случай коронавируса. Матч с «Аталантой» под вопросом

08:00
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В «Торино» выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает La Stampa.

При этом не уточняется, кто сдал положительный тест — футболист или сотрудник клуба. Вся команда должна будет следовать протоколу карантина, который требует помещения на изоляцию и проведения ряда тестов в течение следующих нескольких дней.

Таким образом, проведения матча 2-го тура серии А «Торино» — «Аталанта», намеченный на 26 сентября, находится под вопросом.

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