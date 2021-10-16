В соцсетях удивлены сходством актера сериала «Ты» с молодым Моуринью
Пользователи социальных сетей удивлены тем, насколько похож исполнитель главной роли в сериале «Ты» Пенн Дейтон Бэджли на молодого Жозе Моуринью. В сети оставляют многочисленные комментарии о схожести актера с португальским тренером.
Joe when he finally gets caught and the Feds question him pic.twitter.com/IfagPp1wjx— Aurileus FC ??? (@AurileusFC) October 14, 2021
October 14, 2021
porto 2004 abt to go crazy pic.twitter.com/MZGVOb3B0M— Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (@clxssycristiano) October 14, 2021
«Порту» — 2004 сойдет с ума.
The dude from 'You' legit looks like a young Jose Mourinho ? pic.twitter.com/NBfAatCzU8— Sensei A230385 (@YearOfTheKraken) October 15, 2021
«Это парень из «Ты» выглядит как молодой Жозе Моуринью.
The dude from 'You' legit looks like a young Jose Mourinho ? pic.twitter.com/NBfAatCzU8— Sensei A230385 (@YearOfTheKraken) October 15, 2021
«Когда Жозе Моуринью 2004 года присоединился к актерскому составу «Ты»?»
When did circa 2004 Jos? Mourinho join the cast of You? https://t.co/vI1Ltx7fmY— Did It Cross The Line? (@diditcross) October 14, 2021
Премьера сериала состоялась в 2018 год. 15 октября 2021 года состоялась премьера его третьего сезона.
58-летний Жозе Моуринью в настоящий момент является главным тренером «Ромы».
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