В случае отставки Барони «Торино» может вернуться к кандидатуре Ваноли

Как стало известно «СЭ» из источников, близких к «Торино», главный тренер Марко Барони находится на грани отставки.

62-летний специалист, сменивший летом экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли, неудачно начал сезон с «быками»: у команды всего 4 очка в пяти турах серии А.

4 октября «Торино» сыграет с бывшим клубом Барони — «Лацио». В случае поражения, которое грозит отправить команду в зону вылета, «Торино» может вновь сменить тренера.

При этом первый матч «быков» после октябрьской паузы — против одного из фаворитов турнира «Наполи». Не исключено, что к 7-му туру команду будет готовить уже не Барони.

Существует вариант, при котором «быки» могут вернуть на пост главного тренера Паоло Ваноли. 53-летний экс-тренер «Спартака» был смещен прошлым летом, однако остался на контракте до конца сезона-2025/26.

В числе возможных преемников Барони называются также Даниэле Де Росси и Раффаэле Палладино.