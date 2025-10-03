Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:38

В случае отставки Барони «Торино» может вернуться к кандидатуре Ваноли

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Как стало известно «СЭ» из источников, близких к «Торино», главный тренер Марко Барони находится на грани отставки.

62-летний специалист, сменивший летом экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли, неудачно начал сезон с «быками»: у команды всего 4 очка в пяти турах серии А.

4 октября «Торино» сыграет с бывшим клубом Барони — «Лацио». В случае поражения, которое грозит отправить команду в зону вылета, «Торино» может вновь сменить тренера.
При этом первый матч «быков» после октябрьской паузы — против одного из фаворитов турнира «Наполи». Не исключено, что к 7-му туру команду будет готовить уже не Барони.
Существует вариант, при котором «быки» могут вернуть на пост главного тренера Паоло Ваноли. 53-летний экс-тренер «Спартака» был смещен прошлым летом, однако остался на контракте до конца сезона-2025/26.

В числе возможных преемников Барони называются также Даниэле Де Росси и Раффаэле Палладино.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Торино
Паоло Ваноли
Читайте также
Запад применяет провокации против танкеров в нейтральных водах. Что нужно знать
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Умерла народная артистка Нина Гуляева, вдова Вячеслава Невинного
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Карпин сдался и пригласил Умярова из «Спартака». Что нужно знать о новом составе сборной России
В Ленобласти растет число жертв суррогатного алкоголя. Что известно
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Ваноли,Ваноли!Наш верный товарищ!

    03.10.2025

    • Защитник «Ювентуса» Кабаль выбыл на несколько недель из-за травмы бедра
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Милан 5 4 0 1 9-3 12
    2
    		 Рома 5 4 0 1 5-1 12
    3
    		 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
    4
    		 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
    5
    		 Интер 5 3 0 2 13-7 9
    6
    		 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
    7
    		 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
    8
    		 Комо 5 2 2 1 6-4 8
    9
    		 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
    10
    		 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
    11
    		 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
    12
    		 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
    13
    		 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
    14
    		 Парма 5 1 2 2 3-6 5
    15
    		 Торино 5 1 1 3 2-10 4
    16
    		 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
    17
    		 Верона 5 0 3 2 2-8 3
    18
    		 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
    19
    		 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
    20
    		 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 21:45
    Верона – Сассуоло
    		 - : -
    4.10 16:00
    Лацио – Торино
    		 - : -
    4.10 16:00
    Парма – Лечче
    		 - : -
    4.10 19:00
    Интер – Кремонезе
    		 - : -
    4.10 21:45
    Аталанта – Комо
    		 - : -
    5.10 13:30
    Удинезе – Кальяри
    		 - : -
    5.10 16:00
    Болонья – Пиза
    		 - : -
    5.10 16:00
    Фиорентина – Рома
    		 - : -
    5.10 19:00
    Наполи – Дженоа
    		 - : -
    5.10 21:45
    Ювентус – Милан
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Кристиан Пулишич

    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    Николас Пас

    Николас Пас

    Комо

    		 3
    Маркус Тюрам

    Маркус Тюрам

    Интер

    		 3
    П
    Валентин Кастельянос

    Валентин Кастельянос

    Лацио

    		 3
    Кенан Йылдыз

    Кенан Йылдыз

    Ювентус

    		 3
    Никола Крстович

    Никола Крстович

    Аталанта

    		 3
    И К Ж
    Хакобо Рамон

    Хакобо Рамон

    Комо

    		 4 1 2
    Реда Белаян

    Реда Белаян

    Лацио

    		 3 1 1
    Первис Эступиньян

    Первис Эступиньян

    Милан

    		 5 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости