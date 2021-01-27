В сети появился вариант новой эмблемы «Интера»

В интернете появился дизайн обновленной эмблемы «Интера», его опубликовал портал footyheadlines. В новом логотипе не будет букв F и C (футбольный клуб, — прим. «СЭ»), но останутся I и M, символизирующие название (Inter Milano).

Буквы будут находиться в центре золотого круга, поверх которого расположится звезда. Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что в клубе планируют изменить полное название команды и логотип в начале марта 2021 года.

После 19 туров серии А «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера — «Милана» — на 2 очка.