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В сети появился вариант новой эмблемы «Интера»

16:54
Новый дизайн эмблемы «Интера».
Новый дизайн эмблемы «Интера».
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В интернете появился дизайн обновленной эмблемы «Интера», его опубликовал портал footyheadlines. В новом логотипе не будет букв F и C (футбольный клуб, — прим. «СЭ»), но останутся I и M, символизирующие название (Inter Milano).

Буквы будут находиться в центре золотого круга, поверх которого расположится звезда. Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что в клубе планируют изменить полное название команды и логотип в начале марта 2021 года.

После 19 туров серии А «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера — «Милана» — на 2 очка.

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