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В Сети появилось фото необычной формы «Ювентуса» на следующий сезон

09:38
Форма «Ювентуса». Фото Twitter
Форма «Ювентуса». Фото Twitter
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Портал Footyheadlines 15 марта опубликовал фото третьей формы «Ювентуса» на следующий сезон.

Комплект выполнен в желто-синих цветах с использованием белого на груди. Внизу футболки получается необычный узор из-за комбинации цветов, чего ранее на форме туринцев не было.

По состоянию на 16 марта, «Ювентус» находится на третьем месте в серии А с 55 очками. У «Интера», который лидирует, 65 очков.

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