В Сети появилось фото необычной формы «Ювентуса» на следующий сезон

Портал Footyheadlines 15 марта опубликовал фото третьей формы «Ювентуса» на следующий сезон.

Комплект выполнен в желто-синих цветах с использованием белого на груди. Внизу футболки получается необычный узор из-за комбинации цветов, чего ранее на форме туринцев не было.

По состоянию на 16 марта, «Ювентус» находится на третьем месте в серии А с 55 очками. У «Интера», который лидирует, 65 очков.