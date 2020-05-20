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В серии А в случае очередной приостановки сезона могут провести плей-офф

19:34

Итальянская федерация футбола (FIGC) рассматривает вариант проведения плей-офф серии А, если из-за пандемии коронавируса придется снова приостановить сезон, сообщает Football Italia.

В официальном заявлении FIGC обязалась реструктурировать формат трех лучших лиг Италии для оставшихся матчей, если сезон снова остановят. Пересмотр включает в себя короткий этап плей-офф и плей-офф, в котором участвуют команды, борющиеся за первые места, а также те, кто борется за то, чтобы не вылетить из лиги.

В случае полного прекращения сезона турнирая таблица будет определена с применением объективных поправочных коэффициентов.

28 мая состоится еще одна встреча с министром спорта Италии Винченцо Спадафорой, где обсудят окончание сезона.

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