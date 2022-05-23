В серии А отреагировали на кражу золотой медали у Пиоли

Пресс-служба серии А обратилась к главному тренеру «Милана» Стефано Пиоли, у которого украли золотую медаль чемпионата Италии.

«Эй, мистер Пиоли, завтра мы снова дадим вам медаль», — говорится в сообщении лиги в Twitter.

Ранее Пиоли сообщил, что у него украли медаль во время празднования чемпионства.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне 2010/11. Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. 56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года.