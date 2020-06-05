В серии А команды смогут проводить по пять замен за матч

Командам итальянской серии А разрешили проводить по пять замен за один матч. Такое решение приняла Федерация футбола Италии. Это связано с паузой в турнире из-за пандемии коронавируса.

В сообщении говорится, что команды должны будут сделать все замены за три раза. Это не распространяется на замены в перерыве между таймами.

В матчах кубке Италии клубы смогут использовать четвертый временной отрезок для замен в дополнительное время. Ранее стало известно, что чемпионат Италии возобновится 20 июня.

Ранее Международный совет футбольных ассоциация (организация, отвечающая за ведение и регулирование правил игры в футбол — Прим. «СЭ») разрешил лигам ввести использование пяти замен во время матча. Такое решение связано с пандемией коронавируса и возможным повышением травматизма.