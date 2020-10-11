В серии А из-за роста заражения коронавирусом могут сократить количество зрителей на стадионах до 500 человек
Руководство серии А рискует сократить количество зрителей на матчах, сообщает Calciomercato.com.
По сведениям источника, власти рассматривают возможность сокращения количества зрителей на стадионах с 1000 до 500, поскольку вспышка коронавируса продолжает наносить ущерб итальянскому футболу.
В последние дни в Италии зафиксированы многочисленные случаи заражения коронавирусом. На прошлой неделе в стране было зарегистрировано 20 989 случаев коронавируса, что на 54 процента больше, чем неделей ранее.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.