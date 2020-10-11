Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

В серии А из-за роста заражения коронавирусом могут сократить количество зрителей на стадионах до 500 человек

15:21
Теги:

Руководство серии А рискует сократить количество зрителей на матчах, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям источника, власти рассматривают возможность сокращения количества зрителей на стадионах с 1000 до 500, поскольку вспышка коронавируса продолжает наносить ущерб итальянскому футболу.

В последние дни в Италии зафиксированы многочисленные случаи заражения коронавирусом. На прошлой неделе в стране было зарегистрировано 20 989 случаев коронавируса, что на 54 процента больше, чем неделей ранее.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир