В Сербии считают, что трансфер в «Спартак» может быть полезен для нападающего «Милана» Йовича
Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что нападающий «Милана» Лука Йович был предложен «Спартаку».
Ранее об этом сообщило издание Metaratings.ru.
«Конечно, для Луки Йовича было бы лучше выступать за «Спартак», чем сидеть на скамейке запасных в «Милане». РПЛ это сильная и конкурентоспособная лига. Думаю, что данный переход был бы полезен для Йовича. Но в Сербии ничего неизвестно о возможном переходе нападающего в российский клуб», — сказал Цветкович «СЭ».
27-летний Йович в этом сезоне провел пять матчей за «Милан», но не отметился результативными действиями.
По данным портала Transfermarkt, стоимость сербского форварда составляет 4 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|
2
|Интер
|20
|14
|5
|1
|51-18
|47
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|
5
|Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|
6
|Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|
7
|Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|
8
|Фиорентина
|20
|9
|6
|5
|33-21
|33
|
9
|Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|
10
|Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|
11
|Удинезе
|21
|7
|5
|9
|24-32
|26
|
12
|Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|
13
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
14
|Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|
15
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
16
|Парма
|22
|4
|8
|10
|28-39
|20
|
17
|Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|
18
|Верона
|21
|6
|1
|14
|24-47
|19
|
19
|Венеция
|21
|3
|6
|12
|19-34
|15
|
20
|Монца
|21
|2
|7
|12
|20-31
|13
|24.01
|22:45
|
Торино – Кальяри
|2 : 0
|25.01
|17:00
|
Комо – Аталанта
|1 : 2
|25.01
|20:00
|
Наполи – Ювентус
|2 : 1
|25.01
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|1 : 1
|26.01
|14:30
|
Милан – Парма
|3 : 2
|26.01
|17:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|26.01
|20:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|26.01
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|27.01
|20:30
|
Венеция – Верона
|- : -
|27.01
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|16
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3