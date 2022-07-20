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В «Сассуоло» опровергли информацию о возможном переходе защитника Айхана в ЦСКА

Алексей Еремин
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Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси опроверг информацию о возможном переходе защитника Каана Айхана в ЦСКА.

«Это только слух. Нет никакого трансфера. Мы хотим сохранить Айхана в клубе», — цитирует Sport24 Росси.

27-летний Айхан выступает за «Сассуоло» с сентября 2020 года. В прошедшем сезоне защитник провел 24 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Контракт футболиста с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.

Источник: sport24.ru
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