В «Сассуоло» опровергли информацию о возможном переходе защитника Айхана в ЦСКА

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси опроверг информацию о возможном переходе защитника Каана Айхана в ЦСКА.

«Это только слух. Нет никакого трансфера. Мы хотим сохранить Айхана в клубе», — цитирует Sport24 Росси.

27-летний Айхан выступает за «Сассуоло» с сентября 2020 года. В прошедшем сезоне защитник провел 24 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Контракт футболиста с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.