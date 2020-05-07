В «Сампдории» три новых случая заражения коронавирусом
22:02
Три игрока «Сампдории» заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Имена футболистов не указаны.
Сообщается, что новые случаи заражения зарегистрированы после тестирования игроков. У всех футболистов болезнь проходит бессимптомно. Они помещены на карантин.
Ранее «Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения, три из которых — у футболистов. Сезон в серии А прерван, дата возобновления пока не объявлена.
По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 884 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 268 793 человека умерли, выздоровели — 1 331 006.