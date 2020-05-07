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В «Сампдории» три новых случая заражения коронавирусом

22:02
Серия А.
Серия А.
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Три игрока «Сампдории» заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Имена футболистов не указаны.

Сообщается, что новые случаи заражения зарегистрированы после тестирования игроков. У всех футболистов болезнь проходит бессимптомно. Они помещены на карантин.

Ранее «Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения, три из которых — у футболистов. Сезон в серии А прерван, дата возобновления пока не объявлена.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 884 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 268 793 человека умерли, выздоровели — 1 331 006.

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