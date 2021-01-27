Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во время пресс-конференции ответил на неожиданный вопрос от итальянского журналиста.

— В России считают, что вы — уже бывший футболист. Что вы ответите на это?

— Это темы, которые можно обсуждать, но не на этой пресс-конференции. Я хочу обсуждать переход. А то, что было — все мы люди, у всех бывают ошибки, за которые я понес наказание.

27 января «Фиорентина» на своем сайте объявила о переходе в команду российского нападающего Александра Кокорина.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше серии А занимает 18-е место с 18 очками. Лидирует «Милан», набравший 43 очка.

(Гоша Чернов)