В «Роме» сообщили, что никогда не интересовали Миранчуком
Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, мог ли Алексей Миранчук перейти в клуб из «Аталанты» в летнее трансферное окно.
— Сообщалось, что «Рома» вела переговоры с «Аталантой» по переходу Миранчука. Действительно ли был интерес?
— Нет, мы никогда не интересовались Алексеем. Как видите, он к нам не переехал, — сказал Пинто «СЭ».
Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. 11 августа 26-летний россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в серии А.
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|24
|
3
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|7
|2
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|
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|
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|
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|10
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|
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|9
|2
|3
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|9
|
15
|Специя
|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
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|9
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|3
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|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|2 : 2
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|3 : 2
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 2
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
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|Г
|
|
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Ювентус
|6
|
|
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Чиро Иммобиле
Лацио
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|П
|
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Сергей Милинкович-Савич
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|
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Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
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|И
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|Ж
|
|
Неуэн Перес
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|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
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|1
|3
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
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