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Сегодня, 11:40

В «Роме» оценили возможный уход Моуринью с поста главного тренера

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на слухи о том, что главный тренер Жозе Моуринью может покинуть команду. Сообщалось, что специалист может возглавить сборную Португалии.

«В последнее время появилось очень много слухов о назначении Моуринью в сборную Португалии. Сейчас мы ожидаем, что Жозе останется в команде. В этом нет сомнений», — цитирует Пинту журналист Фабрицио Романо.

Португалец возглавил «Рому» летом 2021 года. Вместе с командой Моуринью выиграл Лигу конференций сезона-2021/22.

После 15 туров серии А «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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