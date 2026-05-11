В «Роме» не предлагали Дибале продлить контракт

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта с римлянами.

«В моем контракте сказано, что следующий матч станет для меня последним в «Роме». Он истекает в июне, и никто из клуба ко мне не обращался», — цитирует 32-летнего аргентинца Sky.

Дибала играет за «Рому» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В последний раз его продлевали в январе 2025 года.

В сезоне-2025/26 в 25 матчах нападающий забил три гола и отдал пять результативных передач.

Также форвард в Италии играл за «Палермо» и «Ювентус».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в пять миллионов евро.

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