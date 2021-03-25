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В результате ДТП погиб 19-летний футболист «Лацио»

08:44
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Футболист молодежной команды «Лацио» Даниэль Герини погиб в возрасте 19 лет в результате ДТП, информирует пресс-служба клуба.

По информации Football Italia, Герини в момент происшествия, произошедшего в Риме, ехал на автомобиле с двумя друзьями. Его машина столкнулась с другой («Мерседесом» А класса).

Друзья выжили, но находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Герини, которому исполнилось 19 лет в это воскресенье, также играл за молодежные команды «Торино», «Фиорентины» и СПАЛа. Кроме того, у него девять матчей в составе сборной Италии до 15 лет и четыре игры за национальную команду до 16 лет.

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