В «Реджине» зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом

Команда второго дивизиона Италии «Реджина» подтвердила массовое заражение коронавирусом. Почти три десятка представителей клуба сдали положительные тесты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В настоящее время коронавирусом заболели 27 членов клуба: 21 игрок и 6 сотрудников, среди которых главный тренер и его помощник.

Клуб уже обратился с просьбой отложить предстоящий матч против «Читтаделлы».