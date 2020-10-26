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Новости   //    Футбол   //    Италия

В «Реджане» зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом

08:51
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Команда второго дивизиона Италии «Реджана» подтвердила массовое заражение коронавирусом. Почти три десятка представителей клуба сдали положительные тесты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В настоящее время коронавирусом заболели 27 членов клуба: 21 игрок и 6 сотрудников, среди которых главный тренер и его помощник.

Клуб уже обратился с просьбой отложить предстоящий матч против «Читтаделлы».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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