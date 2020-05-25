В «ПСЖ» готовы платить Икарди 10 миллионов евро в год

«ПСЖ» продолжает переговоры с «Интером» о выкупе прав на форварда Мауро Икарди, проведшего минувший сезон в парижском клубе на правах аренды. Миланцы согласились сделать скидку и готовы продать 27-летнего аргентинца за 55-60 миллионов евро, утверждает в Twitter журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что отступные за Икарди составляют 70 миллионов. «ПСЖ» готов платить нападающему 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20.