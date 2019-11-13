Портал Bleacher Report выяснил, что в Португальской федерации футбола зарегистрировано целых 30 футболистов по имени Криштиану Роналду. Один из них — капитан сборной Португалии, рекордсмен по матчам и голам за национальную команду и пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Оставшиеся 29 родились уже после его дебюта в профессиональном футболе. Велика вероятность, что всех их назвали в честь форварда «Ювентуса».

Самый взрослый из них (после самого капитана сборной) — Криштиану Роналду Морейра Соузаш — родился в феврале 2003 года, через несколько месяцев после дебюта уроженца Мадейры в «Спортинге». Его отец подтвердил, что назвал сына в честь будущей звезды мирового футбола.

— Я даже не фанат «Спортинга», но мне очень нравился Роналду. Ему было всего 17, но я уже тогда любил его стиль игры и характер, — рассказал отец старшего из «наследников» Криштиану.

Большое количество тезок родились в 2004 году, когда 19-летний Криштиану Роналду был одним из лидеров сборной Португалии на домашнем чемпионате Европы. Форвард отметился двумя забитыми мячами и помог португальцам завоевать серебро Евро.