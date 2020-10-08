В Португалии ограбили дом Роналду стоимостью в 7 миллионов фунтов

В Португалии ограбили дом нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает таблоид The Sun.

По данным источника, событие произошло в то время, как форвард проводил контрольный матч против сборной Испании (0:0) в среду, 7 октября.

Вор пробрался в дом стоимостью семь миллионов фунтов в Мадейре через дверь гаража. Точно неизвестно, что именно было похищего, сообщается лишь о футболке Роналду с автографом.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось распознать преступника, однако полиция на данный момент его не задержала. Продолжаются поиски.