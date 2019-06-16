В понедельник Тотти проведет пресс-конференцию и объявит об уходе из "Ромы"

Бывший капитан и полузащитник "Ромы", а ныне директор клуба Франческо Тотти, завтра, 17 июня, проведет пресс-конференцию, на которой объявит о том, что покинет команду, информирует Football Italia. Мероприятие начнется в 15.00 (мск) и пройдет в Риме.​

Контракт Тотти рассчитан до июня 2021 года, но он хочет его расторгнуть, так как недоволен тем, какой вектор развития выбрало руководство клуба. Ранее Франческо не был приглашен на встречу с новым главным тренером Паулу Фонсекой.

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