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Новости   //    Футбол   //    Италия

В «Парме» выявлен новый случай заболевания коронавирусом

13:10
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Новый случай коронавируса был зафиксирован в основной команде «Пармы». Общее число зараженных COVID-19 в клубе возросло до пяти, сообщает сайт клуба.

В воскресенье «Парма» в гостях должна сыграть матч 4-го тура серии А с «Удинезе».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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