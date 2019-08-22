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В отношении Балотелли начали расследование

20:01
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Новичок «Брешиа» Марио Балотелли может быть наказан за свой проступок, который он совершил в июле. В Неаполе он заплатил местному владельцу бара 2000 евро наличными за то, чтобы он съехал на мопеде в море. По условиям пари тот должен был раздеться до трусов, впоследствии мужчина, рассказал, что мопед стоит 600 евро. Транспортное средство продолжало работать после того, как его достали из воды.

Администрация порта и министерство окружающей среды Неаполя начали расследование в отношении итальянца. Он может быть привлечен к ответственности за подстрекательство к преступлению и азартным играм и оставление опасных отходов.

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