В отношении Балотелли начали расследование

Новичок «Брешиа» Марио Балотелли может быть наказан за свой проступок, который он совершил в июле. В Неаполе он заплатил местному владельцу бара 2000 евро наличными за то, чтобы он съехал на мопеде в море. По условиям пари тот должен был раздеться до трусов, впоследствии мужчина, рассказал, что мопед стоит 600 евро. Транспортное средство продолжало работать после того, как его достали из воды.

Администрация порта и министерство окружающей среды Неаполя начали расследование в отношении итальянца. Он может быть привлечен к ответственности за подстрекательство к преступлению и азартным играм и оставление опасных отходов.