В окружении Ди Марии подтвердили, что обсуждают финальные детали сделки с «Ювентусом»
В окружении полузащитника Анхеля Ди Марии подтвердили, что обсуждают финальные детали в переговорах с «Ювентусом».
«Мы обсуждаем последние детали сделки и ждем, когда «Ювентус» даст согласие на некоторые вещи», — цитирует La Stampa человека из окружения игрока.
Сообщалось, что 34-летний аргентинец подпишет однолетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год плюс бонусы и опция продления на следующий год.
В прошлом сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» 31 матч, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.
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14
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15
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16
|Специя
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
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