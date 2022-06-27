В окружении Ди Марии подтвердили, что обсуждают финальные детали сделки с «Ювентусом»

В окружении полузащитника Анхеля Ди Марии подтвердили, что обсуждают финальные детали в переговорах с «Ювентусом».

«Мы обсуждаем последние детали сделки и ждем, когда «Ювентус» даст согласие на некоторые вещи», — цитирует La Stampa человека из окружения игрока.

Сообщалось, что 34-летний аргентинец подпишет однолетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год плюс бонусы и опция продления на следующий год.

В прошлом сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» 31 матч, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.