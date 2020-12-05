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В Неаполе переименовали станцию метро в честь Марадоны

17:40
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Станция метрополитена Неаполя «Кумана» получит новое название в честь легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает Football Italia.

После смерти Марадоны в возрасте 60 лет стадион «Наполи» был переименован в честь аргентинца.

Легенда «Наполи» Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

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