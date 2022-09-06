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6 сентября, 16:12

В «Наполи» рассказали, что не делали предложений по трансферу Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли опроверг информацию о том, что летом неаполитанцы пытались подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мне жаль это говорить, но этим летом мы даже не начинали реальных переговоров с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Криштиану Роналду», — цитирует Джунтоли инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти в итальянский клуб на правах аренды.

Позже главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что 37-летний португальский футболист останется в английской команде.

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23%

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Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
0
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1
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2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
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12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
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 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
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