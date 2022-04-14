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Сегодня, 18:40

В «Наполи» подтвердили желание подписать Кварацхелию

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что клуб из Неаполя заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» из Батуми Хвичи Кварацхелии.

«Сделаем все возможное, чтобы подписать его в «Наполи». Но нужно время, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Хвича — один из первых в нашем списке, у него есть необходимые качества для игры за «Наполи». Это интересный футболист, которого мы постараемся подписать в «Наполи», — цитирует Джунтоли Football Italia со ссылкой на эфир радио Kiss Kiss Napoli.

Ранее уже сообщалось, что неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию 8 миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Напомним, что 21-летний Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 - : -
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