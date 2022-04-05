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Сегодня, 17:10

В «Наполи» отреагировали на новость о возможном подписании Кварацхелии на пять лет

В «Наполи» прокомментировали информацию о возможном подписании Кварацхелии на пять лет
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Рубин»

В «Наполи» прокомментировали информацию о возможной покупке полузащитника Хвичи Кварацхелии и подписании с ним контракта на пять лет.

«Наполи» всегда внимателен к хорошим и качественным игрокам. Однако из-за нашей политики, мы не обсуждаем новости трансферного рынка, мне жаль. Но уверен, что Кварацхелия ценный игрок, и дай бог, чтобы он выразил желание перейти в команду», — рассказал Metaratings.ru пресс-атташе «Наполи» Гвидо Балдари.

Ранее издание Tuttomercatoweb сообщило, что «Наполи» ведет переговоры по трансферу 21-летнего хавбека.

В конце марта Кварацхелия перешел из «Рубина» в «Динамо» Батуми. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-napoli-otreagirovali-na-informatsiyu-o-vozmozhnom-zaklyuchenii-kontrakta-s-kvartskheliey-na-pyat-l-1238221/
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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