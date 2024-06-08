В «Наполи» опровергли информацию об интересе клуба к Сперцяну

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«На данный момент у нас нет никакого интереса к Сперцяну», — приводит слова Сперцяна Sport24.

В прошедшем сезоне Сперцян провел 33 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.