Энрике может возглавить «Наполи» — Де Лаурентис готов платить ему 8 миллионов евро в год

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов удовлетворить финансовые запросы Луиса Энрике, сообщает Il Mattino.

Экс-наставник сборной Испании, «Барселоны» и «Ромы» хочет получать около 8 миллионов евро в год — с учетом налогов сумма может вырасти до 11,5 миллиона.

Среди других кандидатов — Винченцо Итальяно («Фиорентина»), Сержиу Консейсау («Порту») и Тиаго Мотта («Болонья»).

Ранее Де Лаурентис подтвердил уход Лучано Спаллетти с поста главного тренера клуба.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.