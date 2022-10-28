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Сегодня, 15:12

В «Монце» попросили перенести матч с «Болоньей» из-за ситуации с Мари

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Президент «Монцы» Адриано Галлиани сообщил, что клуб просит о переносе матча 12 тура серии А с «Болоньей».

«Монца» в шоке от ситуации с Пабло Мари, мы попросили перенести матч с «Болоньей». Лига относится положительно к этой просьбе, официальная информация ожидается позже", — приводит слова Галлиани Calciomercato.

29-летний испанский защитник Пабло Мари получил ножевое ранение во время нападения в торговом центре в пригороде Милана. Помимо футболиста ранение получили еще пять человек.

Сообщалось, что Мари успешно прооперирован и сейчас его жизни ничто не угрожает.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/galliani-monza-sotto-shock-per-mari-abbiamo-chiesto-il-rinvio-de-22931
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ФК Болонья
ФК Монца
Адриано Галлиани
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
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 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
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 - : -
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 - : -
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 - : -
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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 10 1 4
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