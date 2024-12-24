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Сегодня, 10:49

В «Монце» назвали основную задачу Боккетти на сезон

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задаче главного тренера команды Сальваторе Боккетти.

«Задачей Боккетти на сезон будет вывод команды из зоны вылета», — сказал Галлиани «СЭ».

«Монца» после 17-го тура занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков.

Контракт с 38-летним специалистом заключен до 30 июня 2027 года.

23 декабря «Монца» объявила об отставке Алессандро Несты с поста главного тренера команды. Он возглавлял бело-красных с июля 2024-го.

Сальваторе Боккетти
ФК Монца
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 17 13 1 3 42-19 40
2
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 16 11 4 1 42-15 37
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
11
 Эмполи 17 4 7 6 16-19 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
15
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 17 3 6 8 23-33 15
18
 Кальяри 17 3 5 9 16-28 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
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Верона – Милан
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Дженоа – Наполи
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Лечче – Лацио
 1 : 2
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Рома – Парма
 5 : 0
22.12 17:00
Венеция – Кальяри
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