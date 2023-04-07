В «Милане» заявили, что Жиру скоро подпишет новый контракт

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара заявил, что нападающий команды Оливье Жиру подпишет новый контракт

«Я могу подтвердить, что Жиру скоро подпишет новый контракт — это неизбежно», — приводит слова Массара инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, новое соглашение рассчитано до лета 2024 года и должно быть подписано в конце этого месяца. Ранее Романо сообщал, что зарплата игрока составит 3,8 миллиона евро плюс бонусы.

?36-летний Жиру в текущем сезоне сыграл за «Милан» 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Действующий контракт игрока заканчивается летом 2023 года.