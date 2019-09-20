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В «Милане» введен потолок зарплат для новичков

20:26
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Американский инвестиционный фонд Elliott принял решение ввести в «Милане» потолок зарплат, сообщает Corriere dello Sport. Теперь максимальный годовой оклад новичка клуба не будет превышать 2,5 миллиона евро.

Владельцы «россонери» продолжают предпринимать попытки сократить убытки клуба: ранее по этой причине они отказались от участия в Лиге Европы 2019/20.

В текущем чемпионате Италии «Милан» после 3 туров занимает 6-е место с шестью очками.

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