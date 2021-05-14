В «Милане» уверены в продлении контракта с Доннаруммой после квалификации в Лигу чемпионов

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 22-летний вратарь продлит контракт до 2023 года. В клубе уверены, что заключат новое соглашение с игроком после того, как миланцы квалифицируются в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Доннарумма провел 46 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 мяча.