В «Милане» уверены в продлении контракта с Доннаруммой после квалификации в Лигу чемпионов
06:19
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к продлению контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 22-летний вратарь продлит контракт до 2023 года. В клубе уверены, что заключат новое соглашение с игроком после того, как миланцы квалифицируются в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Доннарумма провел 46 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 мяча.
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