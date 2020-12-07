В «Милане» рассказали о новом контракте Ибрагимовича

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара высказался о возможном продлении контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

— Мы еще не начали об этом говорить. Мы сделаем это в подходящий момент, это будет зависеть от его настроения и желания. Он показал, что хочет остаться в «Милане», — цитирует Массара Goal. — Думаю, «Милан» ему тоже многое дает. Мы надеемся, что желание оставаться в клубе будет у него еще долго.

39-летний швед перешел в «Милан» 2 января 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне серии А он провел 6 игр, забив 10 голов и сделав 1 результативную передачу.