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Сегодня, 05:40

В «Милане» рассказали о будущем Меньяна и Эрнандеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани прокомментировал информацию о продаже вратаря Мика Меньяна и защитника Тео Эрнандеса.

«Наша цель — бороться за титул чемпиона Италии каждый год и быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Мы делаем это и при этом устойчиво управляем бизнесом. В минувшем году «Милан» впервые за 17 лет стал прибыльным. Не думаю, что «Милан» когда-либо был прибыльным в течение двух лет подряд. Это означает, что у нас нет необходимости продавать игроков по причине нехватки денег. Нам не нужно никого продавать. Говорю вам как болельщик, вам не стоит беспокоиться о продаже Меньяна и Эрнандеса», — приводит слова Фурлани Bloomberg.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением вратаря «Милана» Меньяна, а Эрнандес интересен «Реалу» и «Баварии».

29-летний Меньян с 2021 года играет за «Милан», а 26-летний Эрнандес в клубе с 2019-го.

Майк Меньян
Тео Эрнандес
ФК Милан
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