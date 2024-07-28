В «Милане» рассказали о будущем Меньяна и Эрнандеса
Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани прокомментировал информацию о продаже вратаря Мика Меньяна и защитника Тео Эрнандеса.
«Наша цель — бороться за титул чемпиона Италии каждый год и быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Мы делаем это и при этом устойчиво управляем бизнесом. В минувшем году «Милан» впервые за 17 лет стал прибыльным. Не думаю, что «Милан» когда-либо был прибыльным в течение двух лет подряд. Это означает, что у нас нет необходимости продавать игроков по причине нехватки денег. Нам не нужно никого продавать. Говорю вам как болельщик, вам не стоит беспокоиться о продаже Меньяна и Эрнандеса», — приводит слова Фурлани Bloomberg.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением вратаря «Милана» Меньяна, а Эрнандес интересен «Реалу» и «Баварии».
29-летний Меньян с 2021 года играет за «Милан», а 26-летний Эрнандес в клубе с 2019-го.
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12
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13
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15
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
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20
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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|21:45
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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Болонья – Удинезе
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Верона – Наполи
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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