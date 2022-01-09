В «Милане» подтвердили переговоры по новым контрактам с Тео Эрнандесом, Беннасером и Рафаэлом Леаном
Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб ведет переговоры по продлению контрактов с тремя футболистами команды.
«Мы находимся на стадии продвинутых переговоров по продлению контрактов с Тео Эрнандесом и Исмаэлем Беннасером. Также у нас идут переговоры по новой сделке с Рафаэлом Леаном. В наших планах достичь договоренности по всем троим в ближайшее время», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мальдини.
AC Milan director Paolo Maldini: «We're in advanced talks to extend Theo Hernandez and Bennacer contracts. We're also in negotiations with Rafael Le?o». ??? #ACMilan @antovitiello— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2022
«Our plan is to extend all those contracts soon», Maldini added.
«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 45 очками в 20 матчах.
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