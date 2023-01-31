В «Милане» опровергли слухи о срыве переговоров по новому контракту с Леау

«Милан» выступил с официальным заявлением относительно слухов о том, что переговоры между клубом и нападающим Рафаэлом Леау о новом контракте сорвались.

«Данные истории являются вымыслом. И это портит репутацию как клуба, так и самого игрока. «Милан» продолжает переговоры с Леау», — говорится в заявлении.

Срок действующего контракта вингера с «россонери» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что португальцу дают новый контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.