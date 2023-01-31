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Сегодня, 17:57

В «Милане» опровергли слухи о срыве переговоров по новому контракту с Леау

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» выступил с официальным заявлением относительно слухов о том, что переговоры между клубом и нападающим Рафаэлом Леау о новом контракте сорвались.

«Данные истории являются вымыслом. И это портит репутацию как клуба, так и самого игрока. «Милан» продолжает переговоры с Леау», — говорится в заявлении.

Срок действующего контракта вингера с «россонери» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что португальцу дают новый контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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