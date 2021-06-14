В «Милане» хотят назначить Кьяера капитаном клуба после того, как он помог спасти жизнь Эриксену

«Милан» планирует назначить на пост капитана команды защитника Симона Кьяера после того, как он помог спасти жизнь своему партнеру по сборной Кристиану Эриксену, сообщает Sportmediaset.

12 июня во время матча Дания — Финляндия (0:1) у Эриксена случилась остановка сердца, Кьяер первым оказал помощь своему товарищу по команде. Капитан сборной также утешал жену Эриксена, Сабрину Квист, которая в слезах стояла на бровке поля.

Лидерские качества Кьяера не остались незамеченными в «Милане». Нынешний капитан «Милана» Алессио Романьоли больше не является регулярным игроком стартового состава и может уйти этим летом.