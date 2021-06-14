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В «Милане» хотят назначить Кьяера капитаном клуба после того, как он помог спасти жизнь Эриксену

14:14
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«Милан» планирует назначить на пост капитана команды защитника Симона Кьяера после того, как он помог спасти жизнь своему партнеру по сборной Кристиану Эриксену, сообщает Sportmediaset.

12 июня во время матча Дания — Финляндия (0:1) у Эриксена случилась остановка сердца, Кьяер первым оказал помощь своему товарищу по команде. Капитан сборной также утешал жену Эриксена, Сабрину Квист, которая в слезах стояла на бровке поля.

Лидерские качества Кьяера не остались незамеченными в «Милане». Нынешний капитан «Милана» Алессио Романьоли больше не является регулярным игроком стартового состава и может уйти этим летом.

Дополнительная информация:

https://www.sportmediaset.mediaset.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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